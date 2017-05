Conto Mazzini: lo Stato chiede 30 milioni di euro di risarcimento e la condanna di tutti gli imputati

30 milioni di euro di risarcimento per il danno non patrimoniale. E' la richiesta che lo Stato rivendica nei confronti degli imputati del Processo Conto Mazzini. L'ha esplicitata in aula l'avvocato Antonella Monteleone, che insieme all'avvocato Alessandro Monteleone e all'Avvocatura dello Stato, rappresenta in giudizio gli interessi dell'Eccellentissima Camera.

Oltre ai 30 milioni – nei confronti degli imputati in solido - chiesta una provvisionale di 10 milioni, la confisca di tutte le somme già sequestrate e il pagamento delle spese processuali.

L'avvocato Antonella Monteleone ha motivato la richiesta danni sostenendo che gli imputati hanno causato un danno di reputazione, all'identità dello Stato e al sistema bancario e con le loro condotte hanno inoltre violato gli articoli 4, 10, 13 e 14 della Dichiarazione dei Diritti e la legge qualificata sul Congresso di Stato, soprattutto per quel che riguarda l'incompatibilità con gli affari portati avanti abusando del ruolo politico-istituzionale .

Il collegio di parte civile dello Stato, prima della richiesta, ha motivato la propria convinzione circa la sussistenza dei reati di riciclaggio e associazione a delinquere.

L'udienza è stata sospesa poco dopo le 13 e riprenderà alle 14.30 con l'avvocato Gianna Burgagni che rappresenta il Pdcs, costituito parte civile. L'udienza del pomeriggio, dunque, si concluderà con la richiesta dei danni che il Pdcs ritiene di aver subito dagli imputati in particolare i vari ex politici che hanno militato, anche con ruoli di massimo rilievo, nel partito di Via delle Scalette.



luca salvatori