“Operazioni periferie sicure”: due le denunce

Proseguono i controlli anti degrado delle forze dell'ordine. I carabinieri dalle 18 di ieri alle 10 di stamattina sono stati impegnati nell'attività “operazioni periferie sicure”. Due persone sono state denunciate: un 30enne foggiano per ricettazione ed un 44enne leccese per porto abusivo d'armi. Sequestrati 700 grammi di hascisc. Particolare attenzione al controllo delle colonie in disuso nella zona del Marano: di 15 extracomunitari controllati 1 è risultato clandestino e sarà espulso. Servizi straordinari anche sulle strade, nel corso del quale sono stati controllati 60 mezzi ed 85 persone.