Rimini: Parchi passati al setaccio, 4 arresti e 1 denuncia in stato di libertà

Dalle 20 di ieri alle 6 di oggi, i Carabinieri del Comando Compagnia di Rimini, hanno effettuato un'operazione di controllo del territorio, nella aree verdi, in particolare nel “Parco Cervi”.

Impiegati più di 20 militari della Compagnia di Rimini, della Forestale nonché personale aggregato della Compagnia Intervento Operativo di Firenze e dei Cinofili di Bologna che hanno pattugliato il territorio presidiando le principali vie di comunicazioni e dei centri abitati. Sono stati arrestati Z.S., 24 anni santarcangiolese e C.A. una ragazza 20 enne del forlivese, che controllati nel parco Cervi, sono stati trovati in possesso di 40 grammi di marijuana suddivisa in 40 dosi. I militari hanno rintracciato ed arrestato K.B., tunisino 24 enne, sempre all’interno del parco, perché gravato da ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati inerenti lo spaccio di stupefacenti. I Carabinieri hanno arrestato in flagranza di furto B.P., riminese 46 enne pregiudicato, poiché sorpreso mentre stava perpetrando un furto all’interno degli spogliatoi-uffici della associazione calcistica dilettantistica di Via Cappelli.