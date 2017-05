Sfregiata con l'acido: oggi nuova udienza, ma Gessica non ci sarà

Nuova udienza oggi per Edson "Eddy" Tavares, 29 anni di Capo Verde, imputato di stalking nei confronti dell'ex ragazza Gessica Notaro, 27 anni riminese e di altre due persone. Gessica, non sarà presente in aula, e la sua testimonianza sarà rimandata, come chiesto dal difensore della giovane, l'avvocato Fiorenzo Alessi, per motivi di salute.

Gessica lo scorso 9 maggio è stata sottoposta ad un ulteriore intervento chirurgico all'occhio, dopo che lo scorso 10 gennaio è stata colpita al volto, secondo le accuse proprio dall'ex Tavares, con acido corrosivo.

Tavares, detenuto in carcere, difeso dagli avvocati Riccardo Luzi e Andrea Tura, si è sempre detto innocente. Oggi i saranno ascoltati, come nell'udienza precedente, altri testi dell'accusa, agenti della forestale, tecnici informatici e una ragazza, una ex di Eddy poi diventata una delle amiche di Gessica. Il calendario delle udienze è stato fissato dal giudice monocratico fino al 28 giugno quasi tutti i mercoledì.