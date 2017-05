Auto contro la folla a New York, un morto e 20 feriti

Nel centro di New York una persona è morta e 20 sono rimaste ferite dopo che un'auto ha travolto i pedoni a Times Square. La vettura è finita contro la folla ad alta velocità. Ancora da chiarire la dinamica, ma la polizia parla di un incidente. Il conducente sarebbe stato arrestato e interrogato dalle autorità. Subito dopo il fatto, per strada c'era gente in preda al panico, ambulanze e auto della polizia. Gli edifici vicini sono stati messi in lockdown, quindi sono state bloccate le entrate e le uscite.



