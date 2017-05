Frontale in A14: due morti nei pressi del casello di Faenza

È di due morti il bilancio di un incidente avvenuto in A14, che ha coinvolto due auto e un furgone, poco dopo il casello di Faenza che ha bloccato il traffico in entrambe le direzioni. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di uno scontro frontale. Nell'incidente sono rimaste ferite anche tre persone, quelle che viaggiavano sul furgone, che trasportava generi alimentari, che si è ribaltato travolgendo le due auto. Uno dei feriti è stato trasportato, in gravissime condizioni, al trauma center dell'Ospedale Bufalini di Cesena. Gli altri due sono ricoverati in condizioni definite gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul tratto interessato il traffico alle 20.30 era ancora bloccato, con code di 7-8 km in entrambe le direzioni.