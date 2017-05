San Marino: esperti dell’International Solid Waste Association per realizzare analisi sulle strategie ecosostenibili

Sul Titano una convention con esperti da 10 paesi. Il Segretario alla Sanità Santi ha aperto i lavori. Domani la delegazione in udienza dai Capitani Reggenti. L'evento è organizzato dalla azienda sammarinese Newster Group.

Progettazione e innovazione per una gestione dei rifiuti ospedalieri moderna e soprattutto sostenibile, indicando suggerimenti per migliorare il sistema. Per esempio convertire le sostanze pericolose di scarto come sangue e solventi in materiale innocuo, senza pericoli per la comunità e per l’ambiente.

A San Marino l’incontro di uno dei gruppi di lavoro dell’ISWA (International Solid Waste Association) l’associazione internazionale sui rifiuti solidi. Quindici esperti si confrontano, presieduti da Anne Woolridge.



È stato il Segretario alla Sanità Franco Santi ad aprire l'iniziativa possibile grazie alla attività svolta dalla sammarinese Beatrice Giordani, vice presidente del “Working Group on Healthcare Waste” (Gruppo di lavoro sui rifiuti ospedalieri) e nonché International relations manager di Newster Group, azienda con base sul Titano attiva proprio nella produzione di soluzioni tecnologiche per il trattamento di rifiuti ospedalieri solidi e liquidi, e di programmi di formazione.

Domani i membri del gruppo di lavoro saranno ricevuti in udienza dai Capitani Reggenti.

Nel video le interviste a Jennifer Macdonald, coord. Segreteria ISWA, Beatrice Giordani, vice presidente del gruppo nonché International relations manager di Newster Group.



VA