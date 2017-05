Rimini: cinese tenta uccidere rivale in amore sulla spiaggia

Un giovane cinese di 25 anni è stato arrestato dalla polizia per il tentato omicidio di un connazionale, che sarebbe il nuovo compagno della moglie. I tre si erano ritrovati la scorsa notte per un chiarimento sulla spiaggia di Rimini ma i due uomini hanno cominciato a litigare. Il 25enne ha colpito con un coccio di bottiglia il rivale che in qualche modo si è difeso. Poco dopo una volante ha notato un giovane che si aggirava a torso nudo, coperto di sabbia e leggere ferite sul corpo. Contemporaneamente è arrivata la segnalazione che un altro cinese era arrivato in ospedale accompagnato da una donna. Anche in base al racconto di quest'ultima la polizia ha ricostruito l'accaduto e sono scattate le manette.