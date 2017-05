Incidente a Igea Marina: furgone ribaltato e auto fuori strada

A Bellaria Igea Marina un furgone si è ribaltato e un'auto è finita fuori strada dopo lo scontro tra i due mezzi. E' successo questa mattina intorno alle 8,30 lungo la Statale adriatica, in direzione nord, nelle vicinanze dello svincolo di Igea Marina. In corso la ricostruzione da parte della Polizia Stradale. In base ai primi elementi, alla guida dell'auto c'era una donna che è stata estratta dal veicolo prima dell'arrivo dei Vigili del fuoco, intervenuti insieme ai sanitari del 118. La conducente, finita con la sua Citroen nel campo a bordo strada, è stata trasportata all'ospedale ma non si hanno ancora notizie certe sulle sue condizioni. L'incidente ha causato rallentamenti del traffico.



