Giorgetti(Rf): non ho ricevuto alcun avviso dal tribunale, verificherò dopodiché provvederò a tutela mia onorabilità

Il capogruppo di Repubblica Futura risponde alla notizia di una citazione in giudizio nei suoi confronti dicendo "di non aver ricevuto avviso di garanzia da parte del Tribunale sammarinese in ordine ad una querela asseritamene presentata nei miei confronti da chicchessia e tantomeno da ex membri del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino". Informa di "aver incaricato oggi stesso di verificare l’esistenza di querela a mio carico e/o di iscrizione nel registro delle notizie di reato egualmente a mio carico così, come riportata nella notizia divulgata a mezzo stampa". Dopodiché metterà in atto, scrive, "le doverose iniziative volte alla tutela dell’onorabilità per la diffusione di notizia falsa ovvero di eventuale divulgazione di notizie assoggettate a riservatezza o comunque segretezza". "E’ mio fermo intendimento provvedere in ogni sede alla tutela della mia onorabilità", conclude il capogruppo Giorgetti. Entra poi nel merito delle affermazioni che "si riferiscono al confronto politico avvenuto nel corso di trasmissione televisiva relativa alla situazione del sistema bancario e finanziario fra i Rappresentanti Consigliari di due partiti politici; non può pertanto sottacersi che la diffusione della notizia di cui sopra, in quanto ingenerata nel solco di un confronto politico, sembri manifestare i connotati del condizionamento politico che, in quanto tale, in questa sede si censura". Osservando come, alla data della trasmissione, non risulta che gli ex componenti il Consiglio di Amministrazione dei Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino che lo hanno citato in giudizio, "avessero più ruolo alcuno di rappresentanza oltre che di amministrazione della stessa".



NdR: confermiamo di aver ricevuto alle ore 9.29 dal legale rappresentante i Sig. Pietro Giacomini, Alessandro Bianchini, Lori Malipiero, Lorenzo Simoncini, Emanuele Restelli Prandoni della Fratta, Federico Augusto Faitanini e Francesco Raffaeli, un comunicato stampa in cui è stata annunciata l'avvenuta presentazione di una citazione in giudizio del Sig Roberto Giorgetti,