San Marino: violenta rapina alla gioielleria Galassi, malmenata la commessa

Una rapina violenta quella che stata messa a segno questa mattina alla Gioielleria Galassi di Domagnano, in Via 5 Febbraio (sulla Superstrada). Picchiata brutalmente la commessa del negozio. Tutto si è svolto in pochi minuti: poco dopo l'apertura un uomo si sarebbe presentato in negozio chiedendo di vedere dei preziosi. Approfittando di un attimo di distrazione della commessa, il malvivente avrebbe spruzzato dello spray urticante sul viso della donna per poi aggredirla fisicamente con diversi colpi, facendole quasi perdere il sensi. L'uomo avrebbe quindi riempito un sacco di plastica con tutti i gioielli che in quel momento aveva sottomano ed è fuggito a piedi, raggiungendo forse un'auto parcheggiata nelle vicinanze. Nella fuga pare abbia anche perso dei monili lungo la Superstrada. Intanto la commessa, sotto shock e ferita, è riuscita in qualche modo a riprendersi dando l'allarme al servizio di sicurezza. Di lì a poco l'arrivo delle forze dell'ordine, compresa la Polizia Scientifica della Gendarmeria. Indagini in corso. Seguiranno aggiornamenti.



