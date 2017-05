Amianto: lunedì possibili i risultati dei campionamenti dell'aria a Gualdicciolo

Nei vagoni e nella motrice del Trenino bianco-azzurro stipati all'interno di un magazzino dell'azienda per i lavori pubblici a Gualdicciolo c'è l'amianto

Potrebbero arrivare già lunedì i risultati dei campionamenti dell'aria dopo la scoperta dell'amianto contenuto nei vagoni e nella motrice del Trenino bianco-azzurro, stipati all'interno di un magazzino dell'azienda per i lavori pubblici a Gualdicciolo.

Dopo la conferma del presidente dell'AASLP Federico Bartoletti che ha spiegato che ci sono entrambi i tipi di amianto, quello volatile - il più pericoloso - e quello compatto anche il Dipartimento Prevenzione dell'Iss sottolinea come sia stato fatto un lavoro congiunto per mettere in sicurezza le carrozze.

Si stanno facendo delle verifiche per vedere se ci sono altri mezzi a rischio.

"Alla prima segnalazione siamo immediatamente intervenuti" ha detto Bartoletti "Abbiamo contattato la commissione monumenti per vedere come trattare il materiale che, di fatto, è storico". L'associazione treno bianco-azzurro ricorda che i vagoni e la motrice sono all'aria aperta da diversi anni, senza mai essere stati sottoposti a restauro.

"Abbiamo usato tutti gli strumenti possibili per evitare la contaminazione" ha assicurato anche Renaldo Renzi, Direttore Dipartimento Prevenzione ISS aggiungendo che "Il rischio per la salute è determinato dal contatto continuativo con le polveri tossiche".



VA