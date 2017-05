Lavoro in nero in discoteca del Riminese, una denuncia

Un 37enne residente ad Alghero, legale rappresentante di una nota discoteca di Misano Adriatico, è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Riccione perché dagli accertamenti svolti è emerso che nel locale lavoravano tre persone sprovviste di qualsiasi contratto e di altre tre non sottoposti alle visite medico-sanitarie obbligatorie per il lavoro notturno. Per le irregolarità riscontrate dai militari è stata elevata una sanzione amministrativa di 8mila euro.