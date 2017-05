Macabro ritrovamento alla Darsena, forse un gesto volontario

la donna era di origine albanese

Macabro ritrovamento questa mattina alla Darsena di Rimini. In tarda mattinata, nei pressi del Molo 22, alcuni passanti hanno visto affiorare dalle acque il cadavere di una donna. Il corpo era tra la scogliera e la riva. Per recuperarlo sono intervenuti i vigili del fuoco mentre da subito Capitaneria di Porto e Polizia di Stato hanno tentato di raccogliere elementi per risolvere il giallo. Tutto però farebbe ipotizzare che si sia trattato di un gesto volontario della donna, di origine albanese.