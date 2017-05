Rapina Galassi: si stanno visionando i filmati della videosorveglianza e quelli sul territorio

Si è trattata della prima rapina dall'inizio dell'anno, quella alla gioielleria Galassi, ma le cui modalità hanno fatto alzare l'allarme in territorio. Soprattutto per la violenza contro la commessa, colpita dal rapinatore più volte con la sua stessa borsa. Tanto da portare la titolare, che ha aperto l'attività a Fiorina 32 anni fa, a pensare di chiudere e vendere tutto. La commessa è stata ricoverata in Ospedale dove le hanno diagnosticato una prognosi di 7 giorni. Intanto sono in corso le indagini del gruppo interforze per risalire all'autore. Non solo i filmati della gioielleria, ma anche quelli vicini al luogo della rapina. Così come sono state sentite le testimonianze di chi si trovava sul posto.