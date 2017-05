Roma: guasto a centralina Termini, treni in tilt per ore

Giornata di passione, quella di ieri, a Roma, specialmente per chi aveva bisogno di spostarsi: nel pomeriggio è stato chiuso un tratto della Roma-Fiumicino per la caduta di intonaci da un ponte. Poi un principio di incendio nella cabina di controllo della stazione Termini ha scatenato il caos sul traffico ferroviario: centinaia di passeggeri hanno aspettato per ore in stazione, dove è intervenuta anche la Protezione civile. La situazione si è normalizzata solo a notte inoltrata. Intanto, poco prima di mezzanotte, sulla capitale si è abbattuto un forte nubifragio con allagamenti e blackout in molte zone della città.