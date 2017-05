Stalking: 41enne arrestato dai Carabinieri

Un 41enne residente a San Giovanni in Marignano è stato arrestato dai carabinieri di Cattolica in ottemperanza a un ordine di custodia cautelare in carcere per il reato di stalking nei confronti della ex che lo aveva denunciato alcuni mesi fa. Lo stesso arrestato, nella tarda mattinata di ieri, aveva aggredito un conoscente della denunciante, 45enne, colpito alla testa con una mazza da baseball causandogli lesioni giudicate guaribili in 12 giorni. Dopo questo episodio l'autorità giudiziaria ha emesso il provvedimento di arresto nei confronti del 41enne già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna.