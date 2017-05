Mulazzano: grave incidente. Frontale tra un Suv e un'Ape con a bordo 2 anziani

Grave incidente, nel pomeriggio, a Mulazzano: frazione del Comune di Coriano. Per cause da accertare un suv con targa rumena – sul quale viaggiava una famiglia – si è scontrato frontalmente, in Via Europa, con un motocarro Ape, a bordo del quale vi era una coppia di anziani. Ad avere la peggio, ovviamente, questi ultimi. L'urto è stato violentissimo, e i due pensionati sono rimasti incastrati nell'abitacolo, tanto che per estrarli è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. La moglie è stata la prima ad essere liberata dal groviglio di lamiere. Subito soccorsa dai sanitari, è stata trasportata in Ospedale a bordo di un'ambulanza. Disperate, secondo alcuni testimoni, le condizioni del marito, per il quale è stato chiesto l'intervento di una eliambulanza. Sul posto, per i rilievi, la Polizia Municipale, che ha chiuso la strada in entrambi i sensi.