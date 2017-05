Amianto: negativi i campionamenti dell'aria a Gualdicciolo

Buone notizie dai campionamenti dell'aria di Galavotto: nell'aria non ci sono tracce di fibre di amianto



E' negativo l’esito dei tre campionamenti dell’aria effettuati nella zona di Galavotto dopo la scoperta dell'amianto contenuto nei vagoni e nella motrice del Trenino bianco-azzurro, stipati all'interno di un magazzino dell'Azienda per i Lavori Pubblici.

La prossima settimana sarà individuato l’intervento definitivo ed avviate le procedure per la gara d’appalto.

Nell’eventualità che gli addetti coinvolti nelle lavorazioni sui rotabili vengano considerati esposti a possibili rischi, verranno sottoposti ai controlli sanitari prescritti da protocollo previsto dal Dipartimento di Prevenzione dell'ISS.

E' quanto emerge dall'incontro di oggi nella sede della Commissione per la Conservazione dei Monumenti tra la Segreteria di Stato Territorio e Ambiente, l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, il Dipartimento Prevenzione per definire l’intervento di bonifica.

I dirigenti hanno illustrato gli interventi già eseguiti per mettere in sicurezza l’area e prospettato le possibili soluzioni definitive, che prevedono l’incapsulamento o lo smaltimento dell'amianto.

La Commissione poi valuterà le soluzioni proposte per garantire la tutela dei rotabili del treno, chiaramente senza prescindere dalla tutela della salute e dell’ambiente.



VA