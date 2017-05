Borgo: incidente in serata tra auto e moto

Lo scontro è avvenuto intorno alle 21.00 all'altezza della rotatoria principale di Borgo Maggiore. Una Audi A4 e una Yamaha Fazer si sono scontrate mentre procedeva entrambe nella stesa direzione. Stavano uscendo dalla rotatoria per immettersi sulla strada che porta a Murata. La peggio per il centauro, un sammarinese portato in Ospedale per accertamenti dal 118, non dovrebbe essere in pericolo di vita. La Polizia Civile è intervenuta per ricostruire la dinamica dell'incidente, chiudendo il breve tratto di strada per alcuni minuti e sentendo anche la testimonianza del conducente della vettura.