Calcioscommesse. Podeschi: tolleranza zero

Interrogatorio di garanzia per Armando Aruci, 28 anni, attaccante albanese della Virtus, arrestato sabato scorso dalla Polizia Giudiziaria. Tra le ipotesi di reato, legate alla vicenda del calcioscommesse, si ipotizzano frode in competizioni sportive e truffa. Gli investigatori hanno anche sequestrato il suo personal computer e documenti che aveva nell' agenzia immobiliare di un compagno di squadra dove l'attaccante lavora in modo autonomo.

Nel mirino del magistrato la partita di Coppa Titano, Virtus-San Giovanni, giocata il 15 marzo e finita 0-1, grazie ad un autogol.

L'arresto è avvenuto sotto agli occhi di decine di persone arrivate per assistere alla finale del campionato sammarinese tra il Tre Penne e La Fiorita.

L'inchiesta sul calcioscommesse sammarinese, aveva portato in carcere ad aprile un compagno di squadra di Aruci, il portiere Massimiliano La Monaca, scarcerato dopo 44 giorni.

“Tollerenza zero”, il primo commento del Segretario di Stato allo sport. Il calcio deve essere pulito, sia in termini sportivi sia per quanto riguarda il doping o l'uso di sostanze stupefacenti, puntualizza Marco Podeschi assicurando la massima attenzione del governo.

Siamo a una settimana dall'apertura dei giochi dei piccoli Stati, ricorda Podeschi, e valuteremo come rafforzare ulteriormente il livello dei controlli. Sul fronte giudiziario, aggiunge il Segretario allo sport, seguo come gli altri cittadini la vicenda con attenzione. Bene se la magistratura sta verificando eventuali illeciti legati agli avvenimenti sportivi nella Repubblica, una verifica che auspico a livello assoluto, non solo per il calcio.



Sonia Tura