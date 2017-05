Aggredisce la moglie e si scaglia contro i Carabinieri intervenuti. Arrestato albanese

Ieri notte alle 23.00 circa, i Carabinieri di Rimini, sono intervenuti per una lite in famiglia. Un albanese classe 1989, in preda ai fumi dell’alcool, stava picchiando e minacciando con un coltello la moglie sua connazionale. L’uomo, all’arrivo dei militari, non ha esitato ad aggredirli con calci e pugni per sottrarsi all’identificazione, ma dopo una breve colluttazione è stato bloccato. Al termine degli accertamenti, l’albanese è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La moglie, medicata al pronto soccorso, ne avrà per 14 giorni per una ferita allo zigomo e varie escoriazioni, e i militari a seguito della colluttazione riportavano lievi lesioni guaribili in 7 giorni. Nessuna conseguenza per la figlia di 18 mesi, purtroppo presente al momento della lite tra i genitori.

Il giudice, questa mattina, ha convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere in attesa del processo.