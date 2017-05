Calcioscommesse: in corso riscontri dopo interrogatorio Aruci

Oltre ai due fascicoli aperti dal Commissario Morsiani, su scommesse e droga, possibili connessioni con altre indagini

In corso i riscontri su ciò che in due ore di interrogatorio ha detto agli inquirenti l'attaccante della Virtus arrestato sabato e proseguono anche le verifiche sul suo computer e su tutti i telefoni e i tablet sequestrati dalla Polizia Giudiziaria nei blitz di aprile. Si cercano indizi dai messaggi scambiati, anche attraverso “whatsapp” e “telegram”, e l'attenzione – naturalmente – è rivolta, in particolare, a quelli cancellati a cui si tenta di risalire con sofisticate procedure che richiedono tempo.

L'indagine sammarinese sul calcio-scommesse ha punti di contatto con quelle su “Dirty Soccer” delle Procure di Forlì, Rimini e della Dda di Catanzaro. A San Marino, dopo l'arresto per droga del portiere della Virtus La Monaca – che recentemente ha ottenuto i “domiciliari”- si verificano inoltre possibili elementi di connessione con altri fascicoli di indagine, precedentemente aperti in Tribunale.



l.s.