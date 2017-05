Hayden: dalla Procura il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia

La procura di Rimini ha rilasciato questa mattina il nulla osta per restituire alla famiglia la salma di Nicky Hayden, il pilota statunitense morto ieri pomeriggio all'ospedale Bufalini di Cesena dopo cinque giorni di agonia. Hayden era stato investito da un'auto mercoledì scorso mentre si stava allenando in sella alla sua bicicletta nell'entroterra di Riccione. L'automobilista alla guida, un 30enne del posto, è ora indagato per omicidio stradale.