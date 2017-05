Incidente in Adriatica, perde la vita motociclista. Due vittime della strada in provincia di Forlì

Un terribile schianto sulla statale 16, all'incontro con la consolare Rimini San Marino. Perde la vita un motociclista del '66 – milanese di origine - in sella ad una Honda di grossa cilindrata. Fatale l'impatto contro un'Audi. A bordo dell'auto erano marito e moglie – illesi - che viaggiavano in direzione mare-monte, per imboccare l'A14. Lunghe code sull'Adriatica nell'ora di punta – erano da poco passate le 17. Sul posto oltre ai mezzi del 118 e un'automedica, il personale della Polizia Stradale, la Municipale, i Carabinieri.

E un altro gravissimo incidente è avvenuto in provincia di Forlì, intorno alle 18.15. Una moto ha investito un uomo di 86 anni a Casone di Dovadola in via leopardi all'incrocio con la statale. Nell'incidente stradale hanno perso la vita sia il pedone che il motociclista di circa 40 anni. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Stradale.