Manchester: esplosione al concerto di Ariana Grande, almeno 19 morti e decine di feriti

Almeno 19 persone sono rimaste uccise e 59 rimaste ferite in un'esplosione ieri sera durante il concerto della pop star Ariana Grande all'Arena di Manchester. La polizia indaga per terrorismo. Fonti non confermate parlano di un kamikaze, mentre testimoni oculari sostengono che "era imbottito di chiodi l'ordigno esplosivo che ieri sera ha provocato la strage alla Manchester Arena", secondo quanto riporta il tabloid britannico Mirror. La premier May definisce quanto accaduto "un attacco orrendo". Intanto è stata sospesa la campagna elettorale.

L'Unita' di crisi della Farnesina e l'Ambasciata d'Italia a Londra sono in stretto contatto con le autorità inglesi per verificare l'eventuale presenza di italiani e prestare ogni possibile assistenza ai connazionali presenti nel Regno Unito in relazione all'esplosione avvenuta a Manchester questa notte.