Rimini: minaccia i passanti, fermato con lo spray al peperoncino

Usato per la prima volta lo strumento in dotazione da febbraio

La polizia usa lo spray al peperoncino per fermare un barese di 28 anni, per resistenza e minacce. È la prima volta che a Rimini si è reso necessario l'uso di questo spray da parte di agenti della Polizia di Stato.

Il fatto è avvenuto ieri alla Caritas di Rimini, quando gli agenti delle Volanti sono intervenuti per la presenza di un uomo, che dopo essere stato allontanato continuava ad aggirarsi con fare minaccioso davanti all'istituto agitando una bottiglia di liquore in mano. Lo stesso aveva iniziato a picchiare delle persone presenti e alcuni operatori. L'uomo, in evidente stato di alterazione, nonostante i numerosi tentativi per calmarlo, continuava a lanciare minacce come "vi uccido tutti". Gli agenti intervenuti sul posto hanno quindi cercato di dirigerlo verso l'esterno, ma ad un certo punto quando ha colpito al petto un poliziotto un collega ha utilizzato lo spray al peperoncino, bloccando il 28enne, finito in arresto per resistenza a pubblico ufficiale.