Rimini, operazione "Trilogy": 2 arresti per furti Rolex e gioielli

Arrestati due pregiudicati campani, autori di diversi furti e rapine di preziosi e orologi di pregio. Colti in flagranza, venerdì scorso, dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento di Polizia Stradale di Bologna, dopo che avevano rapinato un bolognese del proprio Rolex – valore 12mila euro - sul lungomare di Riccione, in pieno giorno. Sono stati pedinati e poi fermati da una pattuglia sull'E45, all'altezza di Sarsina. Le indagini sui due soggetti erano in corso dal 2016, dopo la rapina ai danni di un rappresentante di gioielli in una stazione di servizio sull'A14, a Castel San Pietro. Un colpo che allora fruttò 120mila euro. Grazie all'attività investigativa coordinata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna, la Polstrada aveva indirizzato l'attenzione sui partenopei: erano soliti trasferirsi nelle città turistiche del nord e dell'Emilia-Romagna utilizzando targhe e documenti falsi. Arresto convalidato, i due sono in carcere a Forlì, a disposizione del pm Santangelo.



Nel video, l'intervista al Comandante della Polizia Stradale di Rimini Angelo Frugieri



AS