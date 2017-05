Ultimo saluto a Katerina Laktionova, la ragazza trovata morta nel trolley

Oggi i funerali della ragazza del trolley presso il cimitero di Rimini, l'ultimo saluto alle 10 per Katerina Laktionova, la ragazza russa morta per anoressia e ritrovata chiusa in una valigia nel porto di Rimini il 25 marzo scorso.

Alla cerimonia funebre sarnno presenti la madre e un gruppo di alpini che si sono fatti carico delle spese.