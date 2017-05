Pesaro-Urbino; diminuiscono progressivamente i reati, meno 18,5% negli ultimi due anni

I reati denunciati sono passati da 11.060 a 9.305. Lo dicono i dati forniti dalla prefettura di Pesaro e Urbino riferiti al periodo al primo maggio 2016-30 aprile 2017 in rapporto allo stesso periodo dell’anno precedente

Diminuiscono i reati nella provincia di Pesaro e Urbino. Lo dicono i dati diffusi dalla Prefettura che confrontano i periodi 1 maggio 30 aprile degli ultimi due anni.

La situazione non è allarmante ma la prefettura sottolinea come l'azione di contrasto debba continuare per prevenire inserimenti della criminalità organizzata presente in altri ambiti provinciali. I reati, sono passati dagli 11060 del periodo 1/05/2015 -30/04/2016 ai 9305 dell’ultimo anno, con una diminuzione di 1755 reati in termini assoluti e del 15,8% in termini percentuali.

Anche i furti, sono diminuiti del 18,5%.

Quelli in abitazione del 14,2%, come le rapine, passate da 68 a 56.

In lievissimo aumento sono risultate le rapine in abitazione, incrementatesi di 2 unità in termini assoluti e del 22,2% in termini percentuali ed i reati connessi agli stupefacenti, che sono risultati in aumento del 9,3%.

Invariati sono risultati i danneggiamenti seguiti da incendio, in totale 16 , come nel periodo precedente e le rapine in banca, in totale soltanto 2. Nel video l'intervista a Luigi Pizzi, prefetto Pesaro-Urbino.



VA