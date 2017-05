Serravalle: dramma famigliare, lui si toglie la vita, lei si spara

Doppio suicidio questa mattina a Galazzano. Un uomo si è tolto la vita all'interno della sua azienda in via Larice. La scoperta è stata fatta proprio dalla compagna che ha dato l'allarme, attirando l'attenzione dei vicini. E' stata chiamata la Gendarmeria, la Brigata di Serravalle, e la Guardia di Rocca che sono intervenute sul posto insieme a una ambulanza. La donna non ha retto al dolore e - stando alle prime informazioni - impugnata un'arma si è tolta la vita.

Sul posto la Polizia Scientifica e il commissario della legge.