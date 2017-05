Rimini: “Black dance”, incassi in nero per locali notturni, evasi 9 milioni

L’operazione “Black dance” della Guardia di Finanza di Rimini prevedeva controlli nei confronti di società che hanno gestito, negli ultimi anni, i locali da ballo e di intrattenimento notturno più rinomati della riviera, tuttora attivi nei comuni di Rimini, Riccione e Misano Adriatico.

9 società sono risultate completamente sconosciute al Fisco, nonostante gli incassi in nero per oltre 20 milioni con imposte evase complessivamente, in materia di reddito e di IVA, per circa 9 milioni. Il superamento delle soglie di rilevanza penale ha, inoltre, condotto le pattuglie operanti a denunciare all’Autorità Giudiziaria 8 persone per reati tributari e a proporre l’adozione del sequestro di beni patrimoniali per equivalente per il valore delle imposte evase.

Tra i beni in sequestro più rilevanti vi sono un immobile a Rimini, intestato ad una società terza, ma utilizzato di fatto dall’amministratore coinvolto nella gestione occulta di una nota discoteca, ed una villa, con annesso garage, a Misano Adriatico, intestati ad una società fiduciaria ma di fatto riconducibile all’amministratore di due discoteche.

L’Agenzia delle Entrate ha già provveduto ad emettere 12 avvisi di accertamento per le annualità d’imposta più remote nei confronti di 6 delle società sottoposte ad attività di verifica fiscale.