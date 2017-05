Stalking, arrestato un 23enne

Un 23enne di Ravenna è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna. La donna, riminese, ha sporto denuncia il 4 aprile scorso, spiegando ai poliziotti che dal termine della loro relazione lui aveva iniziato a tenere una serie di comportamenti molesti, alternando momenti di calma apparente ad altri in cui si faceva trovare all'esterno dell'abitazione della donna, sul posto di lavoro o nei luoghi abitualmente frequentati da lei per vederla e riallacciare la relazione.

La situazione è peggiorata quando la donna ha iniziato a frequentare un altro uomo. I messaggi sono diventati minacce per entrambi.