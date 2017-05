Droga: altri arresti dopo i controlli della Polizia di Rimini

Era ricercato in virtù di un mandato di cattura emesso nei suoi confronti per spaccio di sostanze stupefacenti, l’uomo arrestato ieri dalla Polizia di Rimini nel primo pomeriggio, in zona San Giuliano.

L’uomo, un 29enne di origine marocchina, inizialmente ha dichiarato agli agenti di essere di nazionalità albanese, ma i successivi accertamenti hanno permesso di stabilire la reale identità e di arrestarlo.

Ieri sera è stato arrestato un secondo spacciatore al “Skyy Vodka Beach Festival, evento musicale che si è tenuto ieri sulla spiaggia di San Giuliano e che ha visto la partecipazione di migliaia di giovani. L'arrestato, un uomo di 34 anni, milanese, è stato fermato durante i controlli a cui sono stati sottoposti tutti i partecipanti all’evento.

Nello zainetto, dentro ad una confezione per chewing gum, c'erano 40 pastiglie di ketamina, una droga sintetica, accuratamente incelofanate ed alcune dosi di marijuana.

Al termine degli accertamenti, il 34enne è stato tratto in arresto.