Rimini: lotta allo spaccio, due arresti.

Sabato notte i Carabinieri di Bellaria, durante alcuni controlli, hanno colto in flagranza di spaccio un giovane ravennate, V.L. le iniziali, classe 1994, residente a Bellaria. È stato infatti sorpreso dai militari mentre stava cedendo in via Ravenna, una dose di cocaina ad un suo coetaneo. Lo spacciatore è stato subito arrestato e la droga sequestrata. Per il giovane acquirente è partita una segnalazione alla Prefettura locale.

Questa mattina al processo per direttissima, il 23enne ravennate è stato condannato a 6 mesi di reclusione e 1.600 euro di multa, con pena sospesa.

Sempre questa mattina, i Carabinieri di Rimini hanno arrestato R.D., di 42 anni, in esecuzione ad un’ordinanza di carcerazione emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. L’uomo deve scontare la pena definitiva di anni 3, mesi 9 e giorni 15 di reclusione, poiché ritenuto colpevole di spaccio di sostanze stupefacenti.