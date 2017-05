Tragedia familiare Galazzano: domani l'autopsia

La Magistratura ha disposto per domani l'autopsia, affidata all'anatomopatologo Pier Paolo Balli. Venerdì un artigiano 49enne di Verucchio si era impiccato nel laboratorio che aveva affittato in via Larice. Dopo la scoperta del corpo senza vita dell'uomo, la compagna – sconvolta – si era impossessata dell'arma di un allievo della Guardia di Rocca, suicidandosi a sua volta. Nella ricostruzione dell'episodio si esclude – ormai – la voce del tutto infondata, circolata nelle agenzie e nelle redazioni, nei giorni scorsi, circa una presunta breve colluttazione tra il giovane agente e la donna, una 46enne di origini liguri, dopo che quest'ultima aveva sfilato la semiautomatica dalla fondina.