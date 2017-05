Panama: morto a 83 anni Noriega

L'ex uomo forte del Panama Manuel Antonio Noriega è morto la notte scorsa all'età di 83 anni. Noriega è stato per oltre due decenni, nel periodo della guerra fredda, una figura chiave nei rapporti tra l'America centrale e gli Stati Uniti. Presidente-dittatore del Panama tra il 1983 e il 1989, quando venne deposto dagli Stati Uniti, Noriega fu accusato di riciclaggio e narcotraffico. Condannato a 40 anni di carcere, ha scontato parte della pena negli Stati Uniti ed in Francia.

Dal 2011 era in prigione a Panama.