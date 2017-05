Furto in appartamento a Murata: sottratti monili e denaro contante

Un brutto rientro ha atteso i proprietari di un appartamento in via Gamella, a Murata. Tra lunedì e questa mattina, ignoti si sono introdotti in casa loro sottraendo alcuni monili d'oro dalla cassaforte - per un valore ancora da quantificare - , nonché denaro in contante, circa 500 euro. Le circostanze - ancora tutte da chiarire - sono in fase di accertamento da parte della Gendarmeria. Non si esclude che la chiave della cassaforte sia stata trovata dai malviventi rovistando negli arredi, alla ricerca di oggetti di valore.