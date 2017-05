Rapina in casa a Rimini, forse per riscuotere debiti droga

Quattro persone armate di cacciavite si sono introdotte ieri in un'abitazione isolata in campagna, in località Santa Giustina nel comune di Rimini, per rapinare una famiglia di origine albanese, padre madre e due figli. Secondo la polizia, la banda potrebbe aver agito per riscuotere debiti legati al mondo della droga e dello spaccio. Stando ai primi accertamenti, due componenti la famiglia rapinata, padre e figlio, hanno precedenti per spaccio di droga. Dopo aver setacciato l'abitazione, i quattro si sono fatti consegnare denaro contante per circa 400 euro e le chiavi delle auto. Durante la rapina, la figlia, che aveva insultato in albanese i rapinatori, è stata colpita in testa e ora è ricoverata per accertamenti all'ospedale Infermi di Rimini.