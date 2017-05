Serravalle: furti in auto durante i Giochi

Ladri in azione ieri sera intorno alle 22.30 a Serravalle, nell'area adiacente il parco olimpico e proprio in concomitanza con le gare dei Giochi dei Piccoli Stati. Prese di mira tre vetture, due con targa sammarinese e una italiana, parcheggiate tra la zona della Ciarulla e Via Costa del Bello. In una delle auto è stato portato via uno zainetto con dentro una macchina fotografica, in un'altra asportati navigatore satellitare ed autoradio; nel terzo mezzo nessun furto, solo il vetro del finestrino danneggiato. Sugli episodi indaga la Gendarmeria.