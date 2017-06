Processo 'Conto Mazzini': è il giorno dell'accusa

L' udienza di oggi, in tribunale, è interamente dedicata alla requisitoria finale della Procura del Fisco con le relative richieste di condanna o assoluzione da sottoporre al Giudice Felici.

Assenti in aula tutti gli imputati, a eccezione di Pietro Silva. Il primo a parlare darà il procuratore Roberto Cesarini, dopodiché prederà la parola il Pf Giorgia Ugolini



Un processo che vede alla sbarra 21 imputati, tra cui 8 ex segretari di stato e sei soggetti giuridici; le società attraverso le quali, secondo l'accusa, si sarebbe messo in atto il riciclaggio di denaro. Una delle imputazioni assieme all'associazione a delinquere contestata agli imputati.



Lo Stato, che si è costituito parte civile, aveva già avanzato le proprie richieste: 30 milioni di euro di risarcimento nei confronti dei 27 imputati. L'aveva esplicitata in aula l'avvocato Antonella Monteleone, che insieme all'avvocato Alessandro Monteleone e all'Avvocatura dello Stato, rappresenta gli interessi dell'Eccellentissima Camera. Oltre ai 30 milioni chiesta, per tutti gli imputati - politici, liberi professionisti, imprenditori, società - la condanna penale per riciclaggio e associazione a delinquere, una provvisionale di 10 milioni di euro, la confisca di tutte le somme già sequestrate e il pagamento delle spese processuali e di costituzione di parte civile.

L'altra parte civile ammessa al processo, e cioè il Pdcs – rappresentato dall'avvocato Gianna Burgagni - ha lasciato al giudice la decisione sulla quantificazione del danno, chiedendo una provvisionale di 250mila euro e cioè 50mila euro ciascuno per i 5 ex esponenti del partito imputati.