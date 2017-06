Riccione: operazione di controllo dei Carabinieri

Operazione antidroga dei Carabinieri di Riccione: un 28 enne di Porto Sant' Elpidio a Mare ( Ap) è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I militari, all'interno di una locale di Misano, lo hanno trovato con 7,2 grammi di cocaina. Deferiti in stato di libertà una nomade di 24 anni per furto aggravato, e un altro nomade di 28 anni residente a Coriano.