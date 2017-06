Antiabusivismo, sanzionate tre ‘batterie’ di pallinari

Da fine aprile il Nucleo operativo anti abusivismo commerciale della Polizia Municipale di Rimini è impegnato nel contrasto verso tutte le problematiche connesse a ogni forma di abusivismo e della illecita occupazione di suolo pubblico, cioè venditori non autorizzati, pallinari ed esercizio della prostituzione. Un’attività potenziata in questi giorni in occasione del lungo ponte festivo del 2 giugno e la massiccia presenza di turisti e visitatori in città. Nella serata di ieri in particolare gli agenti si sono concentrati sul fenomeno dei pallinari presenti sui viali delle Regine, fermando e sanzionando tre ‘batterie’ di finti giocatori, sentinelle e organizzatori del gioco, due composte da uomini di nazionalità rumena e una formata da italiani. I ‘pallinari’ sono stati sanzionati per mille euro, come previsto dal regolamento di polizia urbana.