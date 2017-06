Incidente a Miramare di Rimini: muore un ragazzo di 33 anni in sella ad uno scooter

Un incidente mortale questa mattina intorno alle 8 sull'Adriatica a Rimini in corrispondenza del km 208+300. Ha perso la vita un motociclista di 33 anni. Il suo mezzo si è distrutto nell'impatto contro una Mercedes Classe A che si stava dirigendo verso Ancona e che, pare, fosse in fase di svolta a sinistra verso via Oliveti. L’impatto è stato fatale e l'uomo è stato scaraventato contro la recinzione in marmo di una ditta di antifurti morendo sul colpo. A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari del 118 con un’ambulanza e l’auto con il medico a bordo.

La statale Adriatica è stata chiusa fino alle 11 per permettere i rilievi del sinistro e il recupero del corpo.



VA