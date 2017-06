Rimini: Cc arrestano un nomade per furto di gasolio e due stranieri

Carabinieri impegnati in questi giorni nel controllo del territorio. La scorsa notte hanno arrestato un 20 enne nomade, pregiudicato , per furto di gasolio. Lo stava rubando ad un pullman parcheggiato nel parcheggio adiacente il 105 stadium. Sempre ieri un tunisino, dopo aver tentato di borseggiare una turista alle “Celle”, per assicurarsi la fuga, ha aggredito con violenza un passante che ha tentato di bloccarlo e i Carabinieri intervenuti sul posto. Pur di sottrarsi al controllo ed identificazione, li ha aggrediti con calci e pugni, venendo poi bloccato definitivamente. Processato per direttissima a 1 anno di reclusione con custodia in carcere. Giornata impegnata per i militari dell'arma che hanno arrestato anche un peruviano di 29 anni, ubriaco stava danneggiando con un bastone un’auto in sosta in Via Flaminia Conca angolo Viale della Repubblica. L’uomo, sorpreso da un Carabiniere in libera uscita, si è scagliato contro col bastone e all’arrivo della pattuglia con altri due colleghi, scagliandosi anche contro di loro. Dopo una breve colluttazione è stato arrestato. Per lui una condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa.