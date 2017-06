Rimini: sala da ballo tra le slot machine, sospesa la licenza

Sospensione della licenza per il titolare della sala slot trasformata in sala da ballo abusiva come scoperto dalla polizia di stato durante un controllo nelle settimane scorse a Rimini. Gli uomini della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Rimini hanno notificato ai titolari della licenza di una sala slot machine in via Flaminia a Miramare di Rimini un provvedimento di sospensione per giorni 45 dell'autorizzazione rilasciata per esercitare l'attività di raccolta del gioco attraverso apparecchi video terminali. Il provvedimento si è reso necessario in seguito ad un controllo dello scorso 12 maggio nel corso del quale gli agenti avevano appurato che la sala era stata trasformata in locale di pubblico spettacolo musicale danzante e l'area di somministrazione di alimenti bevande, quale attività accessoria consentita, era stata ampliata con il posizionamento di tavoli, poltrone e divani, abusando del titolo per il quale è previsto l'uso esclusivo per l'attività di gioco pubblico.