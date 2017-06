#SanMarino2017: unità cinofila anti-esplosivi della Polizia di Stato a garanzia di sicurezza

Oggi le ultime gare, questa sera la cerimonia di chiusura. Sul fronte sicurezza, la manifestazione sportiva ha potuto contare anche sull'ausilio di una Unità della Polizia di Stato formata da artificieri e cinofili anti-esplosivo. Sono di stanza all'Aeroporto di Falconara e dipendono dall'Ufficio Prevenzione Generale di Soccorso Pubblico della Questura di Ancona. L'unità cinofila ha assistito il Corpo della Gendarmeria nella ricerca di eventuali ordigni o armi nelle aree all'aperto e negli ambienti chiusi sensibili, su tutto il territorio - in particolare il parco olimpico, le tribune, gli hotel, i vari campi di gara - dove vi è stata la presenza di autorità, atleti e delegazioni dei Paesi partecipanti. Costantemente a disposizione, inoltre, per intervenire in caso di allarme bomba, criticità che fortunatamente non si è mai verificata.