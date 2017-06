Londra: duplice attacco terroristico, 6 morti e decine di feriti

Ancora terrorismo in Inghilterra. Almeno 6 persone sono state uccise e sono salite a 48 quelle ferite in un duplice attacco a Londra: sul London Bridge un pulmino ha investito i pedoni, ne sono poi usciti tre aggressori che hanno accoltellato altri passanti; un altro attacco nella zona di Borough Market. Uccisi i tre terroristi. La May ha convocato per stamani il comitato d'emergenza Cobra. A Manchester previsto oggi il concerto di solidarietà per le vittime dell'Arena. Serve il bando, dice Trump. Il presidente Usa ha parlato con la premier britannica.