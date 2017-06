Londra: Isis rivendica attentati. May contro estremismo Islam

L'Isis ha rivendicato gli attacchi di Londra. Il bilancio è di 7 morti tra cui una canadese e 48 feriti, di cui 21 gravi; uccisi i 3 killer; 12 gli arresti, con Scotland Yard che dà la caccia alla rete di fiancheggiatori del commando.



La polizia londinese ha fatto irruzione questa mattina verso le 4:00 locali (le 5:00 in Italia) in altre due abitazioni in un quartiere nella zona est della capitale (a Dagenham) in relazione all'attacco terroristico di sabato sera: lo scrive il Mail online. Alcune persone sono state arrestate. Un testimone ha detto al giornale di avere sentito una forte esplosione seguita da colpi di arma da fuoco.



Stamani riapre la stazione di London Bridge. Ieri sera in tanti a Manchester il concerto per le vittime dell'Arena. La May oggi riprende la campagna elettorale e annuncia battaglia all'estremismo islamico. Questo spargimento di sangue deve finire e finirà; proteggerò gli Usa e i nostri alleati": così Trump.