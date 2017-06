Processo 'Mazzini': tocca alle difese

E' cominciata da poco l'arringa difensiva degli avvocati di Giuseppe Roberti, uno dei principali imputati del processo 'Conto Mazzini'. Roberti non è in aula così' come altri imputati. Rossano Fabbri, Alessandro Petrillo e Francesco Pisciotti sono impegnati a smontare la tesi accusatoria, che ha portato la procura del fisco a chiedere 10 anni di prigionia, 18 mila euro di multa ed interdizione di 5 anni dai pubblici uffici. Infatti gli viene contestata associazione a delinquere, episodi di riciclaggio e false comunicazioni sociali. Domani toccherà alla difesa di un altro imputato eccellente Claudio Podeschi, mentre il 13 sarà la volta degli avvocati difensori di Fiorenzo Stolfi.